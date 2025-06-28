Marmara Bölgesi için Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara Bölgesi için Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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