Marmara Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Ahmet Akın: Koordinasyon içinde çalışacağız

MARMARA Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Belediyelerimizin etkili hizmet üretimi için devletimizin tüm kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışacağız. Bakanlarımız başta olmak üzere tüm yetkililerle uyum içinde olacağız. Çünkü hepimizin tek amacı vatan ve halka hizmet" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 2026 yılı seçimli 1'inci Olağan Meclis Toplantısı, İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yapılan oylamada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, başkanlığa seçildi. Başkanlığa seçilmesinin ardından konuşan Akın, "Farklı siyasi görüşte olan çok değerli başkanlarımızın ortak kararıyla bu göreve gelmiş olmak, benim için çok büyük bir anlam taşıyor" diye konuştu.

Başkan Akın, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' ilkesini hayat felsefesi olarak tanımladı. Siyaseti halka hizmet için bir araç olarak gördüğünü belirten Akın, "Belediyelerimizin etkili hizmet üretimi için devletimizin tüm kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışacağız. Bakanlarımız başta olmak üzere tüm yetkililerle uyum içinde olacağız. Çünkü hepimizin tek amacı vatan ve halka hizmet" ifadelerini kullandı.

Birliğin temellerinin 1973 yılında atıldığını belirten Akın, birliğin kurulduğu şehir olan Balıkesir'de doğmuş olmasını 'sorumluluk nişanesi' olarak niteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
