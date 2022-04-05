Mariupol'deki sivillerin zorlu yaşam mücadelesi

Ukrayna: Buça'daki dehşet buz dağının görünen kısmı, Mariupol'deki durum çok daha kötü

Mariupol'den 3 çocuğuyla kaçan anne anlatıyor: '5 yaşındaki oğlum, bir daha bulamayız diye hâlâ ekmek saklıyor'