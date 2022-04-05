Mariupol'deki sivillerin zorlu yaşam mücadelesi
AA - Leon Klein - Güncel
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Mariupol kenti Mariupol'de hasar gören binalar Evlerinin bahçesinde yemek yapmaya çalışan Mariupol sakinleri Su sırası bekleyen Mariupol sakinleri MARİUPOL - Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'den çıkamayan siviller zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
Mariupol kenti
Mariupol'de hasar gören binalar
Evlerinin bahçesinde yemek yapmaya çalışan Mariupol sakinleri
Su sırası bekleyen Mariupol sakinleri MARİUPOL - Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'den çıkamayan siviller zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.