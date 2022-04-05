Mariupol'deki sivillerin zorlu yaşam mücadelesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mariupol'deki sivillerin zorlu yaşam mücadelesi

AA - Leon Klein - Güncel
 - Güncelleme:

Mariupol kenti Mariupol'de hasar gören binalar Evlerinin bahçesinde yemek yapmaya çalışan Mariupol sakinleri Su sırası bekleyen Mariupol sakinleri MARİUPOL - Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'den çıkamayan siviller zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Mariupol kenti

Mariupol'de hasar gören binalar

Evlerinin bahçesinde yemek yapmaya çalışan Mariupol sakinleri

Su sırası bekleyen Mariupol sakinleri MARİUPOL - Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'den çıkamayan siviller zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Mariupol'deki sivillerin zorlu yaşam mücadelesi

Mariupol'deki sivillerin zorlu yaşam mücadelesi

Mariupol'deki sivillerin zorlu yaşam mücadelesi

AA / Leon Klein - Güncel

Mariupol, Rus, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title