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Mardin Yeşilli'de Ormanda Çıkan Yangında 50 Dönüm Alan Zarar Gördü

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Mardin'in Yeşilli ilçesinde ormanda çıkan örtü yangınında 50 dönüm alan zarar gördü. Yangın itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde ormanda çıkan örtü yangınında 50 dönüm alan zarar gördü.

Yeşilli ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kudatlar Caddesi bölgesindeki ormanda öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında bir itfaiye aracı da çamura saplandı. Yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü belirten yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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