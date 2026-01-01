Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, kent genelinde gece geç saatlere kadar devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Kent genelinde pazartesi gününden itibaren etkisini sürdüren kar yağışının ardından kentte Mardin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Karayolları, AFAD ve ilgili ekiplerin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, iş makineleriyle yol açma ve kar küreme faaliyetleri sürdürülüyor.

Sahada incelemelerde bulunan Akkoyun, hem merkez yolları hemde kırsal mahallelerde bulunan yolların açılması ile ilgili büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

Kar yağışı başlamadan önce ilgili tüm birimlerle gerekli görüşmeleri ve toplantıları yaptıklarını ve tedbirlerini aldıklarını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu tedbirler çerçevesinde de sahada arkadaşlarımız büyük gayretle çalışıyorlar. Özellikle kırsal mahallelerimizde bulunan kronik hastalarımızın ve diğer önem arz eden hastalarımız kar yağışının devam ettiği günlerde ve saatlerde hastanelerde kontrol altında müşahede altında tutulması ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlarımızdan, yağışların devam ettiği süre boyunca acil olmadıkça yola çıkmamaları ve yola çıkıyorlarsa da mutlaka araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu vesileyle tüm Mardinli hemşerilerimin yeni yılını tebrik ediyorum."