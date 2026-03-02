Haberler

Mardin'de İftar Programına Vali Akkoyun Katıldı

Mardin'de İftar Programına Vali Akkoyun Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde iftar programına katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olduğunu belirtti.

Yaşlıların toplumun en kıymetli hazineleri olduğunu vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımızda yaşlılık, hayatın en olgun ve en bereketli dönemidir. Siz kıymetli büyüklerimiz, kültürümüzü, değerlerimizi ve inancımızı yarınlara taşıyan medeniyetimizin en kıymetli hazinelerisiniz. Sizleri toplumumuzun bereket kaynağı ve ulu çınarları olarak görüyoruz. Toplumumuzun gücü sizlerin varlığından ve dualarından gelmektedir."

Özel gereksinimli bireylerin ve yaşlıların yaşam kalitesini artırmanın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Mardin Milletvekilleri Muhammed Adak ve Faruk Kılıç birer konuşma yaptı.

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Türkan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, engelli derneklerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

ABD iddiası gündem yarattı, İran cephesinden jet yalanlama geldi
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Savaş altını vurdu! Piyasalar açıldı, Kapalıçarşı alev alev