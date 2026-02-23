Motosiklet kazasında yaralanan Nurullah, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

MARDİN'in Savur ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Nurullah Filiz (18), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 20 Şubat'ta Savur ilçe merkezinde meydana geldi. Nurullah Filiz'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Kazada Filiz, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nurullah Filiz, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Filiz, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Nurullah Filiz'in cenazesi, ilçe merkezindeki aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı