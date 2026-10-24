Mardin Nusaybin'de kanala devrilen araçta 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Mardin Nusaybin'de kanala devrilen araçta 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mardin-Şırnak kara yolu kırsal Tepealtı Mahallesi'nde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Mardin- Şırnak kara yolu kırsal Tepealtı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA