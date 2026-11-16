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Mardin Nusaybin'de iddiaya göre bıçaklanan 17 yaşındaki Barış Şener öldü

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Mardin Nusaybin'de iddiaya göre bıçaklanan 17 yaşındaki Barış Şener öldü
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Mardin Nusaybin'de dün saat 23.00 sıralarında iddiaya göre bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Barış Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şener, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Barış Şener, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Şener'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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