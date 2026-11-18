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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 17 yaşındaki Barış Şener'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kuzeni tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gırnavas Mahallesi'nde boş arazide bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Barış Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu cinayet 48 saat içerisinde aydınlatıldı.

Yapılan araştırma ve incelemelerde, cinayet şüphelisinin maktulün kuzeni V.Ş. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan V.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin de jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin Gırnavas Mahallesi'nde 15 Kasım'da boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Şener (17), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA