Mardin Midyat'ta Farklı Dinlerin Katılımıyla Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde Müslüman, Süryani ve Ezidi din adamları ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende protokol üyeleri ve farklı dinlere mensup insanlar bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı kutladı. Midyat'ın farklı dinlerin bir arada yaşamasının ayrıcalığı olduğu vurgulandı.

Kurban Bayramı nedeniyle Midyat Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende protokol üyelerinin yanı sıra Süryani ve Yezidi cemaatleri ile Müslümanlar bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı kutladı. Midyat Belediyesi Sosyal Tesisi'nde yapılan törene Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Ak Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, HÜDA PAR İlçe Başkanı İsa Altunkaynak, kurum amirleri, iş adamları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdurrahim Aktaş ise tüm dünyaya örnek olmasını dileyerek, "Kurban Bayramı bütün İslam alemine mübarek olsun, kutlu olsun, hayırlı olsun inşallah. Bugün Midyat'ta bayramlaşma programını Ezidiler, Süryaniler, Kürtler, Türkler, Araplar bir arada yaşıyor. Bütün kanaat önderlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz birlik beraberlik içinde. Tam da bayramlar bunu ifade ediyor. Yani diyorlar ya 'bayramlar dayanışmadır, kucaklaşmadır' ve bunun örneği şu an Midyat'ta gerçekleşiyor. ve bütün dünyaya örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu.