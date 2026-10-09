Mardin Midyat'ta 2 araçta 12 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Mardin'in Midyat ilçesinde durdurulan 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 12 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Midyat'ta durdurulan iki ayrı araçta aramalar yapıldı.

Aramalarda, 12 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA