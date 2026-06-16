Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akziyaret Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.