Mardin Kızıltepe'de firari hükümlü bıçakla kendini yaraladı, gözaltına alındı

Mardin Kızıltepe'de firari hükümlü bıçakla kendini yaraladı, gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de hırsızlık suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği eve düzenlenen operasyonda yakalanmamak için bıçakla kendini yaraladı. İkna sonucu gözaltına alınan hükümlü, Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir firari hükümlü, gizlendiği eve düzenlenen operasyonda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ç'nin Atatürk Mahallesi'nde gizlendiği eve operasyon düzenledi.
Yakalanmamak için direnen hükümlü, bıçakla kendisini yaraladı.
Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu ikametin bahçesine çıkması sağlanan hükümlü, gözaltına alındı.
Hükümlü, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.