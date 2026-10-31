Mardin Kızıltepe'de bir araçta 6 bin 100 paket kaçak sigara bulundu

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araçta 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA