Mardin Kızıltepe'de bir araçta 6 bin 100 paket kaçak sigara bulundu

Mardin Kızıltepe'de bir araçta 6 bin 100 paket kaçak sigara bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir araçta arama yapıldı.
Aramada, araçta 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA