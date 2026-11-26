MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçe merkezi Dört Yol mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı