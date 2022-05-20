Mardin'in Midyat İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, denetimlerini sürdürüyor - Haberler

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, Midyat halkının herhangi bir mağduriyet yaşamaması için market ve benzeri işletmelere yönelik denetim yaptıklarını söyledi.

Bayar, "Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğünden ekiplerimizle birlikte, tüm marketlere eş zamanlı olarak denetim gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında birçok market ve benzeri işletmedeki ürünlerin tarihi geçmiş, bozuk ya da çeşitli sebeplerden ötürü tüketilmeyecek durumda olup olmadığını denetliyoruz. Bununla beraber market raflarında satılan her türlü ürünün satış fiyatları ve fiyatların ne zaman güncellendiği ile ilgili kontrollerini yapıyoruz." Dedi.

Yaptığımız tüm çalışmanın temel amacının tüketiciyi korumaktır." Dedi.

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