Son dakika haberleri! Eren Abluka - 31 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Eren Abluka - 31 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ANKARA - Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında, 05 Eylül 2022 günü, J-SİHA, JİKU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde,...
Eren Abluka - 31 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
ANKARA - Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında, 05 Eylül 2022 günü, J- Siha, JİKU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyon kapsamında, çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirildi.