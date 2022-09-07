Son dakika haberleri! Eren Abluka - 31 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Eren Abluka - 31 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ANKARA - Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında, 05 Eylül 2022 günü, J-SİHA, JİKU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde,... Eren Abluka - 31 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ANKARA - Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında, 05 Eylül 2022 günü, J- Siha, JİKU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyon kapsamında, çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Eylül SİHA 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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