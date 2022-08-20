Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 19'a yükseldiğini, yaralı sayısının 6'sı ağır 26 olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 19'a yükseldiğini, yaralı sayısının 6'sı ağır 26 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19'a yükseldi. 6'sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26'dır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay Fahrettin Koca Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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