Haberler

Mardin'de yoğun sis; görüş mesafesi 15 metreye düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, polis ekipleri trafikte önlemler aldı. Tur rehberleri, Mardin'in güzelliklerini her mevsimde keşfetmeye davet ediyor.

Mardin'in tarihi ilçesi Artuklu'da öğleden sonra etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Halk arasında 'Yukarı Mardin' olarak bilinen ve tarihi yapıların bulunduğu 1'inci caddede sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar düştü. Sürücüler, araç farlarını yakıp düşük hızda ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

'MARDİN HER MEVSİM GÜZEL'

Tur rehberi Zafer Poyrazoğlu, "Misafirlerim Trabzon'dan geldiler. İlk defa Güneydoğu'yu, Mardin'i görüyorlar. Tabii yoğun bir sisle karşılaştılar. Ama Mardin, her şeyiyle ve her mevsim güzeldir. Gizemli bir ortam oldu aslında. Mardin'i sadece yaz veya baharlarda değil de her mevsimde görülebileceğini göstermeye çalışıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik

AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti

Kriz giderek büyüyor! Halk bidonlarla sokağa çıktı
Muslera'nın 4 yıllık hasreti bu akşam sona eriyor

Dev maçla geri dönüyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Maaşı bile belli