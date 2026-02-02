Haberler

Evde çıkan yangında çift öldü, 2 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

YARALILARDAN BİRİ, DİYARBAKIR'A SEVK EDİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hamit Kuzu (72) ve eşi Azize Kuzu'nun (70) öldüğü yangında ağır yaralanan Hüseyin K.'nin (60), Kızıltepe Devlet Hastanesi 3'üncü basamak yoğun bakımda tedavisi sürerken, oğlu Ahmet K. (25) ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin cenazesi ise incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN/KIZILTEPE, (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
