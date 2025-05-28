Mardin'de Yanan Palmiyenin Yerine Yenisi Dikildi

Mardin'de Yanan Palmiyenin Yerine Yenisi Dikildi
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilen bir palmiye ağacının yerine yeni bir palmiyeyi aynı gün içerisinde dikti. Zarar gören ağaçların yenileri ile değiştirileceği ve sorumluların tespiti için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinde yanan palmiyenin yerine yenisi dikti.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir parktaki palmiye ağacının ateşe verildiği belirtildi.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin, yanan ağacın yerine aynı gün içerisinde yeni bir palmiye ağacı diktiği kaydedilen açıklamada, zarar verilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceği ve sorumluların tespiti için gerekli girişimlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
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