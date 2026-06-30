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Mardin'de yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir yakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tankerde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen yakıt tankeri, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tankerde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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