Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 9-15 Şubat'ta il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 132 gram kokain, 34 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 70 gram bonzai, 17 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 21 şüpheli yakalandı.