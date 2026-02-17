Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 132 gram kokain, 34 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 70 gram bonzai, 17 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 9-15 Şubat'ta il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
