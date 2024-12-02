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Mardin'de Türkmen Vadisi Alternatif Çevre Yoluna Güvenlik Önlemleri

Mardin'de Türkmen Vadisi Alternatif Çevre Yoluna Güvenlik Önlemleri
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda yol güvenliğini artırmak için çalışmalara devam ediyor. 4 kilometre uzunluğundaki yolda otoyol yan korkuluk bariyerleri monte ediliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda yol güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri merkez Artuklu ilçesinde Nur Mahallesi ve İstasyon Mahallesi'ni birbirine bağlayan, 4 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda ulaşım güvenliğini sağlama adına çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, sürücüler ile yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla otoyol yan korkuluk bariyerleri monte ediliyor. Bu çalışmalarla yolun hem ulaşım hem de güvenlik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
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