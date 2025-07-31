Mardin'de Tır Devri Ciddi Yaralanma

Mardin'de Tır Devri Ciddi Yaralanma
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 EKT 73 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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