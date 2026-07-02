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Mardin'de tankerin çarparak sürüklediği otomobilin sürücüsü yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tankerin çarparak sürüklediği otomobilin sürücüsü Y.T. (72) ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.T., hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tankerin çarparak sürüklediği otomobilin sürücüsü Y.T. (72), ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İpek Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 72 BD 504 plakalı tanker, Y.T. idaresindeki 41 RC 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.T., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Y.T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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