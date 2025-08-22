Mardin'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artuklu ilçesinde seyir halindeki 33 APV 206 plakalı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde hasar meydana geldi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 APV 206 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
İşte cesedi villanın bahçesinde bulunan adamın kaçırıldığı anlar

Cesedi gömülü halde bulunan adamı böyle kaçırmışlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

Suç örgütü lideri Türkiye'ye böyle getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.