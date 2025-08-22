Mardin'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 APV 206 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.