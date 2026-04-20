Mardin'de sağanak etkili oldu

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İki ilçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su taşkınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Su baskını nedeniyle iş yerlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, ekiplerce tahliye edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle çalışmalara destek veriyor.

Sağanak nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler tahliye edildi

Artuklu ilçesinin Ofis Mahallesi'ndeki Gülseren-Enver Tüfekçioğlu İlkokulunda sağanak nedeniyle su baskını meydana geldi.

Okul yönetimi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İtfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Öğrenciler, itfaiye ve AFAD araçlarıyla bulundukları bölgeden güvenli bölgeye alındı.