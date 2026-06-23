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Mardin'de tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, kırsal Hamzabey ile Yaylabaşı mahalleleri arasında tarlaya devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DKN 110 plakalı otomobil, kırsal Hamzabey ile Yaylabaşı mahalleleri arasında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, B.A. (45), S.H. (47), E.F. (47) ve H.A. (38) yaralandı.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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