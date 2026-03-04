Haberler

Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içini inceleme başlatıldı.

