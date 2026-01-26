Haberler

Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, evde maddi hasar oluştu.

Mardin'in Midyat ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

Felaketi yaşıyorlar! Can kayıpları var, 1 milyon kişi karanlıkta kaldı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti