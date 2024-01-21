Mardin'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden Haşim Araz toprağa verildi

Kaza, 4 Ocak'ta Artuklu-Midyat kara yolu Kabala Mahallesi şehirlerarası otobüs terminali yakınındaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Haşim Araz idaresindeki 47 ABH 618 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABF 360 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Araz, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Haşim Araz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi gören Araz, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Araz'ın cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak Yeşilli ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel