Mardin'de Mısır Balyaları Depolama Alanında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Mardin'in Derik ilçesindeki bir enerji şirketine ait alanda, mısır balyalarının depolandığı noktada yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor, bölgedeki bir tanker de hasar gördü.

MARDİN'in Derik ilçesinde mısır balyalarının depolandığı alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Derik ilçesi kırsal Bayraklı Mahallesi yakınında bulunan bir enerji şirketine ait alanda istiflenen mısır balyaları, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Yangında alevlerin arasında kalan bir tanker de kullanılamaz hale gelirken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yönlendirildi. Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Yangında tonlarca mısır balyası yanarken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

500
