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Minibüsün çarptığı Esmanur öldü

Minibüsün çarptığı Esmanur öldü
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir tekstil firmasına ait minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Esmanur Oral, hastanede kurtarılamadı. Minibüs şoförü gözaltına alındı.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde minibüsün çarptığı Esmanur Oral (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil firmasının çalışanlarını taşıyan minibüs, işçileri bıraktıktan sonra hareket ettiği sırada Esmanur Oral'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Esmanur, ilk müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esmanur, kurtarılamadı. Esmanur'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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