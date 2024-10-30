Mardin'de Kırsalda Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Yeşilli ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.
MARDİN'in Yeşilli ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yeşilli ilçesine bağlı kırsalı Karşıyaka Mahallesi'nde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
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