Mardin'de kendini başsavcı olarak tanıtan 8 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

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Mardin'de kendilerini başsavcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kendilerini "Cumhuriyet Başsavcısı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Başsavcılık koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Artuklu ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin "panel" olarak kullandıkları sistem de ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü ve kapsamının genişletileceği öğrenildi.

Öte yandan, yetkililer, kendisini "savcı, polis veya asker" olarak tanıtıp para isteyen kişilere itibar edilmemesi, bu tür taleplerle karşılaşılması halinde durumun vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesi yönünde vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA