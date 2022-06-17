Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

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Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Küçükboğaziye Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel

Kızıltepe Güncel Haberler

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