Mardin'de Hırsızlık Suçundan 40 Şüpheli Yakalandı
Mardin'de 9 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 40 şüpheli yakalandı. 23 kişi cezaevine konulurken, 17 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.
Mardin'de hırsızlık suçundan aranan aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 40 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri hırsızlık suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 9 Nisan-10 Mayıs'ta çalışma yürüttü.
Yaklaşık bir ay süren denetim ve takip içeren çalışmalar sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalanarak cezaevine konuldu.
Ayrıca aranan 17 kişi de yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel