Mardin'de Elektrik Panosunda Patlama ve Yangın
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arızalanan elektrik panosunda meydana gelen patlama ve çıkan yangın, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle 504'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan elektrik panosu, patlamanın ardından çıkan yangında alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Akımın kesilmesiyle yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama ve yangın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı