Mardin'de Elektrik Kablosuna Temas Eden Çocuk Yaralandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde elektrik direğinden koparak yola sarkan kabloya temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı.

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi merkez 13 Mart Mahallesi 12'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir erkek çocuk, kaldırımda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğinden kopan kabloya temas etti. Akıma kapılan çocuk yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun vücudunda yanıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

