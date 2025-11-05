Mardin'de Ekim Ayında 15 Terör Operasyonu Gerçekleştirildi

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, "Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemizi sürdürmek ana hedefimizdir. Bu doğrultuda Ekim ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 14 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine konulmuştur" dedi.

Vali Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla valilik binasında 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akkoyun, "Ekim ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 14 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Terörle Mücadele ile birlikte Organize Suç Çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 7 operasyon düzenlenmiş olup 13 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 97 silah ile 7.210 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

'ÜLKEMİZE YASADIŞI YOLLARLA GEÇMEYE TEŞEBBÜS EDEN 80 ŞAHIS ENGELLENMİŞTİR'

Suriye sınır hattında yer alan Mardin'de, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan şahıslara karşı gerekli önlemlerin alındığını belirten Akkoyun, "Ekim ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 80 şahıs Hudut Birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 2 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir. Bu şahısların yapılan sorgularında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu tespit edilerek Adli Mercilere sevk edilmiştir" diye konuştu.

'UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 16 KİŞİ TUTUKLANDI'

Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgileri paylaşan Akkoyun, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Ekim ayı içerisinde toplamda 162 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda toplam 197 şahsa işlem yapılmıştır. İşlem yapıldıktan sonra gözaltına alınan 24 şahıstan 16'sı tutuklanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilimizde Ekim ayı içerisinde 70 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 93 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" dedi.

'ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 501 ŞÜPHELİ YAKALANDI'

Vali Akkoyun, y içerisinde çeşitli suçlardan aranan 501 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Huzur ve güven uygulamaları kapsamında Ekim ayı içerisinde aranan toplam 501 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca; terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde Siber Suçlar kapsamında 3 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi adli mercilere sevk edilmiştir."

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,