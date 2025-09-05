Mardin'de Eğitim Güvenliği İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlık toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Dara Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınacak tedbirler ele alındı.

Bu kapsamda trafik düzeni ve ulaşım güvenliği, denetim faaliyetlerinin artırılması, emniyet ve asayişe yönelik uygulamalar başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Akkoyun, öğrencilerin güvenliği için tüm kurumların koordineli hareket etmesinin önemine işaret ederek, alınacak tedbirlerin titizlikle uygulanacağını aktardı.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve Büşra Uçar Koyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.