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Damda uyurken yorgun merminin isabet ettiği Asmin, Diyarbakır'a sevk edildi

Damda uyurken yorgun merminin isabet ettiği Asmin, Diyarbakır'a sevk edildi
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Mardin Mazıdağı'nda damda uyuyan 12 yaşındaki Suriyeli Asmin A., karın bölgesine isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastaneye sevk edilen çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde damda uyurken karın bölgesine yorgun merminin isabetiyle ağır yaralanan Suriye uyruklu Asmin A. (12), ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır'a sevk edildi.

Olay, dün Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesi'nde meydana geldi. Damda uyuyan Suriye uyruklu Asmin A.'nın karın bölgesine yorgun mermi isabet etti. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Asmin, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Asmin, Mardin'deki tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yorgun merminin ateşlendiği silah ile şüphelinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Olayla iligli soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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