Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 58 yaşındaki Fethi Timur, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Timur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle'de yaşayan Fethi Timur'dan (58) haber alamayan yakınları, eve girdi.
Timur'u hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur