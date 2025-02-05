Mardin'de Bir Evde Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Yenikent Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenikent Mahallesi 999. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel