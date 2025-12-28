Haberler

Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Mardin'in Derik ilçesinde B.Y. tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki Kanivar Gözen, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde kavga ettiği B.Y. (25) tarafından bıçaklanan Kanivar Gözen (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'ndeki çarşı merkezinde meydana geldi. B.Y. (25) ile Kanivar Gözen arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Gözen vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanivar Gözen, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil polikliniğinde tedaviye alınan Gözen, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Gözen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Derik Devlet Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli B.Y. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

