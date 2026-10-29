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Mardin'de Artuklu ve Kızıltepe operasyonunda 4 şüpheliye işlem başlatıldı

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Mardin'de Artuklu ve Kızıltepe operasyonunda 4 şüpheliye işlem başlatıldı
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Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik operasyonlarda 35,45 gram uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 35,45 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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