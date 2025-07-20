Mardin'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine Panoramik Röntgen Cihazı Bağışı

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İş insanı Mahsum Altunkaya, Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçelerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerine panoramik röntgen cihazı bağışladı. Bu destek sayesinde yerel halk, daha modern ve güvenilir sağlık hizmetlerine erişim sağlayacak.

Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçelerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerine birer panoramik röntgen cihazı bağışında bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iş insanı Mahsum Altunkaya'nın Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne birer panoramik röntgen cihazı bağışladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kıymetli destek sayesinde vatandaşlarımız, daha modern imkanlarla, daha hızlı ve güvenilir ağız-diş sağlığı hizmetine erişme imkanı bulacaktır. Sağlığa, insana ve memlekete değer katan bu anlamlı katkısından dolayı Mahsum Altunkaya'ya gönülden teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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