Mardin'de 55 dönüm ekili buğday yandı - Haberler

Mardin'de 55 dönüm ekili buğday yandı MARDİN'in Artuklu ilçesindeki tarlada çıkan yangında 55 dönüm ekili buğday kül oldu. MARDİN'in Artuklu ilçesindeki tarlada çıkan yangında 55 dönüm ekili buğday kül oldu. Öğle saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Karademir Mahallesi'nde, Eyüp Değer'e ait buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 55 dönümde ekili buğday kül olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Güncel Eyüp Güncel Haberler

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